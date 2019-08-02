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عالم

الشرطة السودانية تصدر بيانًا بشأن مقتل 4 أشخاص بسوق ليبيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت الشرطة السودانية بيانا شرحت فيه خلفيات سقوط أربعة قتلى خلال تظاهرات شهدتها الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة السودانية اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين وحماية من شاركوا في مسيرات أمس الخميس في ولاية الخرطوم ومحلياتها السبعة.

وأشار البيان إلى أنه قد جرى إنفاذ الخطة بالشكل والمضمون المطلوبين وأن تلك المسيرات قد انقضت بسلام في كافة المواقع، باستثناء منطقة سوق ليبيا في ولاية الخرطوم بمحلية أمبدة.

وتابع البيان: "قامت مجموعات بمهاجمة سوق ليبيا بغرض إحداث فوضى وأعمال شغب وإزاء ذلك قامت قوات الشرطة بتفريقهم باستخدام أدوات فض الشغب والغاز المسيل للدموع".

ونوهت الشرطة في بيانها إلى أنه وجراء تلك الأحداث "أصيب أربعة مواطنين بأعيرة نارية أودت بحياتهم.. كما أصيب آخرون بينهم رجال شرطة"، وأنهم يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا.

وشددت الشرطة السودانية في بيانها على أنها قامت بإجراء التحريات اللازمة واستجواب الشهود للوصول للجناة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وختم البيان بإن الشرطة إذ تأسف لتلك الأحداث، فإنها "تهيب بالمواطنيين تجنب التجمهر قرب الأسواق والمحال التجارية لتفويت الفرصة على المتفلتين".
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