زوجة مايكل جاكسون تكشف أسرار ملك البوب فى كتابها الجديد

أعلنت زوجة مايكل جاكسون، المغني الأمريكي المعروف، أنها ستكشف بعض أسراره في كتاب جديد.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ليزا ماري بريسلي، وقّعت عقدا مع "جاليري بوكس"، قيمته 4 ملايين دولار، مقابل كشف أسرار زواجها من مايكل جاكسون، في كتاب جديد.



وأفادت الصحيفة بأن الكتاب سيحمل الكثير من المفاجآت حول جاكسون، حيث تتحدث الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي، التي ورثت عنه 100 مليون دولار عام 1993، عن والدها وعلاقتها به، قبل أن يتوفى عام 1977 وهي بالـ9 من عمرها.



وأوردت الصحيفة البريطانية، أن بريسلي أحبت مايكل جاكسون، ملك البوب المعروف، في عام 1993، رغم أنها رفعت ضده أول قضية، لكنه تمكن من إقناعها بسحب شكواها مقابل 25 مليون دولار، آنذاك.



وتزوجت بريسلي بجاكسون في 1994 واستمر زواجهما حتى عام 1996، لكنها انفصلت عنه فعليا عام 1995 عندما بدأت صحته بالتدهور.



وأوضحت الصحيفة أنه بعد وفاة جاكسون في عام 2009، بسبب جرعة زائدة من المخدرات، أجرت بريسلي لقاء مع أوبرا وينفري، الإعلامية الأمريكية المعروفة، عام 2010، تحدثت فيها عن كواليس لقائها بمايكل جاكسون، ودفاعها الدائم عنه.