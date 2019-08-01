توتنهام يدخل في مفاوضات لضم برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة

دخل نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، في مفاوضات مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، لضم لاعب وسط الأخير برونو فيرنانديز، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وذكرت "سكاي" إن أحد ممثلي نادي توتنهام، التقي بمسؤولين من سبورتينج لشبونة، اليوم الخميس، للتفاوض بشأن ضم اللاعب.

وأضافت أن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى، لكن النادي الإنجليزي يعتبر فيرنانديز كبديل محتمل للاعب خط وسط ريال بيتيس الإسباني جيوفاني لو سيلسو، والذي يأمل مدرب الفريق ماوريسيو بوكتينيو في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان توتنهام دخل في مفاوضات لضم اللاعب الأرجنتيني الذي يرغب في اللعب للفريق الإنجليزي، لكن ناديه طلب الحصول على مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني ( 60 مليون يورو).

كان مانشستر يونايتد، أعرب عن اهتمامه بضم اللاعب،ولكن "سكاي" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن اللاعب لم يعد يشكل أولوية للفريق الانجليزي الموسم المقبل، ومن غير المرجح التعاقد معه في ملعب "أولد ترافورد".