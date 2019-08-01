زيمبابوي تعلق إصدار بيانات التضخم السنوية لمدة 6 أشهر

أعلنت زيمبابوي التي تعاني من ثاني أعلى معدل تضخم في العالم، أنها لن تنشر بيانات الأسعار للأشهر الستة المقبلة، حيث تتصاعد الاضطرابات بسبب ارتفاع التكاليف ونقص المواد الأساسية والوقود والأدوية.



ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن وزير المالية مثولي نكوبي قوله أمام البرلمان في العاصمة هراري اليوم الخميس، إن وكالة الإحصاء الوطنية لن تصدر بيانات بشأن التضخم على أساس سنوي حتى شهر فبراير من عام 2020، وأضاف الوزير أن ذلك سيسمح للوكالة بجمع بيانات مقارنة بعد طرح عملة جديدة في وقت سابق العام الجاري.



ووفقا لـ "بلومبرج"، قفز معدل التضخم السنوي في زيمبابوي التي تقع جنوبي القارة الأفريقية إلى 7ر175 بالمئة في يونيو بعدما تسبب نقص الأغذية والوقود في دفع الأسعار للارتفاع ووصول أسعار الصرف الرسمية مطلع الأسبوع إلى 2ر9 للدولار مقابل 5ر2 للدولار منذ 25 فبراير لـ 120 دولة ترصدها "بلومبرج." وجاءت فنزويلا صاحبة أعلى معدل للتضخم في العالم.



وبدأت الحكومة توزيع المواد الغذائية على المواطين في العديد من المدن هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى بعدما تسبب الجفاف والأزمة الاقتصادية في نقص واسع النطاق للأغذية، ربما يضر بنحو 5ر5 مليون شخص.



وقال نكوبي إن اقتصاد زيمبابوي سيشهد انكماشا هذا العام بسبب نقص العملات الأجنبية والطاقة.



وأوضح أن وكالة الإحصاء ستواصل نشر بيانات التضخم الشهرية. ويتزايد معدل التضخم الشهري بشكل سريع إذ وصل إلى 5ر39 بالمئة في يونيو، مقابل 7ر1 بالمئة في فبراير.



ولا يعد التضخم الجامح والتخلي عن مؤشرات معينة أمرا غريبا في زيمبابوي، إذ وصل معدل التخضم إلى 500 مليار بالمئة في عام 2008 ما دفع الحكومة للتخلي عن الدولار الزيمبابوي.