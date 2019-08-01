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رياضة

الهلال السعودي يعلن تجديد عقد سالم الدوسري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
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أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الخميس، تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري، ليستمر ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 2022.

وبث الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو قصير يوضح من خلاله تجديد عقد اللاعب حتى عام 2022.

وبدأ الدوسري مشواره مع الهلال في عام 2011 وقد خاض تجربة احترافية قصيرة عندما انتقل بعقد إعارة إلى فياريال الإسباني، وقد توج مع الهلال بالعديد من الألقاب، كما شارك ضمن صفوف المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 بروسيا وكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.
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