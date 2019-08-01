بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع عودة مخاوف الحرب التجارية إلى الواجهة

هبطت بورصة وول ستريت مجددا اليوم الخميس مع ارتدادها بشكل مفاجئ عن مكاسبها الأولية بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى بؤرة الأضواء بإعلانه أنه سيفرض رسما جمركيا إضافيا بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 280.65 نقطة، أو 1.04 بالمئة، إلى 26583.62 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 26.82 نقطة، أو 0.90 بالمئة، ليغلق عند 2953.56 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 64.30 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 8111.12 نقطة.