الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

أعلن نادي الجونة مساء اليوم تجديد استعارة ثلاثي فريق الأهلي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، لمدة موسم واحد.



ولعب الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار مع نادي الجونة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، وقدموا أداء مميزا.



وقال نادي الجونة - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "يسعدنا أن نعلن عن تجديد إعارة ثلاثي الأهلي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، لموسم آخر".



وأعلن الجونة تعاقده أيضا مع ثنائي الأهلي محمد نجيب وعمر رضوان بصفة نهائية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.