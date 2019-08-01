الوجه الأخر للشاي الأخضر.. يسبب الإسهال وهشاشة العظام

من المعروف أن الشاى الأخضر من المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن والحد من التوتر وتهدئة العقل وتحسين الأداء المعرفي وتخفيف آلام المفاصل وتورمها.



ويقول الخبراء وفقًا لما جاء بموقع "healthybuilderz" الطبى إنه إذا كنت حساسًا للغاية للكافيين، فإن تناول عدة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قد يتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية.



"القلق"

صحيح أن تناول الشاي الأخضر يوصى به للأشخاص الذين لديهم الكثير من الأفكار المثيرة للقلق، ذلك لأن بعض المركبات الموجودة فيه ثبت علميًا أنها تساعد على تهدئة العقل.

ونظرًا لأن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين، فإن تناول أكواب متعددة منه يوميًا قد يجعل الشخص المصاب بالقلق أكثر قلقًا.



"الإسهال"

تناول الكثير من الشاي الأخضر في فترة زمنية قصيرة يمكن أن يتسبب في اندفاع المستهلك إلى الحمام باستمرار، حيث يعتبر ملينًا طبيعيًا.



"الأرق"

تناول كوب من الشاي الأخضر يمكن أن يساعد الشخص في الحصول على نوم جيد ليلًا خاصة إذا تم تناوله بعد يوم طويل ومجهد، ولكن وفقًا لأخر الدراسات فقد يتسبب الإفراط فى شرب الشاى الأخضر، فى الإصابة بالأرق.



"هشاشة العظام"

أكد الاطباء، أن بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تمنع الامتصاص الصحيح للكالسيوم الامر الذى يتسبب فى الكثير من مشاكل العظام المعروفة.