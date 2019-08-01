الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
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مبعوث الرئيس الروسي يسلم رئيس موريتانيا الجديد دعوة لحضور قمة (روسيا – إفريقيا)
الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:26 م
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