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رياضة

هاميلتون يأمل أن يكون جاهزا تماما لسباق جائزة المجر الكبرى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:13 م
جريدة الدستور
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يأمل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات أن يكون جاهزا تماما لخوض سباق جائزة المجر الكبرى الأحد المقبل بعد تراجع أدائه في سباق ألمانيا الأخير ثم
تعرضه لوعكة صحية.
وفاز هاميلتون في سباق المجر العام الماضي منطلقا من مركز الصدارة ليحقق الانتصار للمرة السادسة هناك وهو رقم قياسي.
وأنهى هاميلتون بطل العالم خمس مرات السباق على حلبة هوكنهايم الأحد الماضي في المركز 11 لكنه صعد للمركز التاسع مستفيدا من عقوبات زمنية تلقاها ثنائي فريق ألفا روميو بسبب مخالفات عند
الانطلاق.
وقال السائق البريطاني للصحفيين في المجر في يوم حار مشمس "استغرقت في النوم طيلة الأيام الثلاثة الماضية بالمعنى الحرفي للكلمة. لهذا أشعر بتحسن كبير.
"أتمنى أن أكون جاهزا بنسبة 100 في المئة الأحد المقبل. أشعر أنني بحاجة إلى مزيد من الراحة قليلا".
وأضاف "بالتأكيد أشعر أن روحي القتالية أفضل كثيرا جدا استعدادا للأحد المقبل. لا تسعفني الكلمات في وصف شعوري. أتطلع إلى العودة مجددا إلى سيارتي... كان الأمر مختلفا تماما يوم الجمعة
الماضي".
وسادت الفوضى سباق المانيا مع هطول أمطار وارتكاب مرسيدس وهاميلتون أخطاء.
وانطلق هاميلتون من مركز أول المنطلقين لكنه اصطدم بالحواجز وتوقف في حارة الصيانة بطريقة عشوائية ودارت سيارته حول نفسها.
وفي إحدى مراحل السباق عرض هاميلتون عبر موجات البث الخاصة بالفريق أن ينسحب.
وحين طُلب من هاميلتون أن يلخص ما دار من أحداث خلال سباق المانيا أجاب مبتسما "أفضل ألا أفعل. سأركز فقط على سباق الأحد المقبل. لا أنوى النظر إلى الخلف".
وبفضل قرارات المشرفين بعد سباق ألمانيا سيخوض هاميلتون سباق المجر متقدما بفارق 41 نقطة عن الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق في صدارة الترتيب العام.
وإذا فاز المتسابق البريطاني في سباق المجر سيتسع الفارق إلى 48 نقطة قبل عطلة أغسطس وهو ضعف فارق النقاط الذي كان يتفوق به هاميلتون على منافسه الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري في
المرحلة ذاتها من بطولة العام الماضي.
وقال هاميلتون "أعتقد أن الطقس مشابه لآخر مرة خضت فيها السباق هنا. لهذا أتمنى أن تكون السيارة في حالة أفضل مما ظهرت عليه الأحد الماضي".
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