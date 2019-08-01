يعتبر سرطان الحلق، من اكثر الانزاع إنتشارًا بين الناس، حيث يحتل المرتبة الخامسة ضمن القائمة لأكثر أنواع السرطانات إنتشارًا.



ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث توداى" فإن يؤثر هذا النوع من السرطان أيضًا على غضروفك الذي يعمل كغطاء للقصبة الهوائية، الأمر الذى يتسبب فى صعوبة التنفس والبلع.



وأشار الأطباء إلى أنه يمكن أن يتطور سرطان الحنجرة بسرعة، وهذا هو السبب في أن علاجه في وقت مبكر يمكن أن يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة.



أوضح الاطباء بموقع "righthomeremedies" العلامات التي يمكنك من خلالها الكشف المبكر لسرطان الحلق، فصعوبة البلع، وجع بالحلق، فقدان الوزن المفاجئ، التغييرات في الصوت، نزيف في الأنف والفم، الدم في السعال، بالإضافة الى تورم في الرقبة أو العينين.



ونوه الأطباء إلى أن هناك العديد من الأسباب التي قد تعرضك لخطر الإصابة بسرطان الحلق ومنها، إستخدام الكثير من التبغ لفترة طويلة، شرب الكحول، الشيخوخة، وأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق، مقارنة بالنساء بنسبة 70%.