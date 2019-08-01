قيادي بـ"الحرية" يشيد بفعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب

أشاد المستشار محمد مجدي صالح أمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب السابع بالعاصمة الإدارية، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور 1500 شابا من مختلف محافظات الجمهورية.



وأكد صالح أن انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس السيسي في "العاصمة الإدارية الجديدة"، بحضور جميع فئات الشباب المصري "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني"، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وسفراء دول الاتحاد الأفريقي، لهو دليل على أهمية المؤتمر الذي يحرص على رعايته رئيس الجمهورية.



يذكر أن النسخة السابعة من المؤتمر، انعقدت على مدى يومين والتي ستختتم فعالياتها اليوم، وبدأت فعاليات أمس، بجلسة افتتاحية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم تلاها انطلاق جلسات "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، وتم اليوم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى APLP، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية، وبعدها عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، وبدأت بعد ذلك جلسة "اسأل الرئيس"، قبل الجلسة الختامية للمؤتمر.