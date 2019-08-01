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رياضة

الدوسري يدافع عن لقبه بكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في لندن

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:08 م
جريدة الدستور
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يجتمع 32 من أفضل المتبارين على مستوى العالم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية التي ستقام في قاعة ‭O2‬ أرينا في لندن مطلع الأسبوع المقبل.

وسلك ملايين المتبارين الطريق نحو طريق الشهرة والثروة لكن الفائز سيكون واحدا فقط سينال جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار الأحد المقبل في ‭O2‬ أرينا وهي القاعة التي تقع على ضفاف نهر التيمز في العاصمة البريطانية.

ومن المتوقع أن يتابع البطولة نحو 30 مليون متفرج عبر الإنترنت من خلال مواقع فيسبوك وتويتر وتويتش ويوتيوب مع توافر تعليق على المنافسات باللغات العربية والصينية والانجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.

أما النهائيات فسيتابعها نحو 1500 متفرج الأحد المقبل في قاعة ‭O2‬ أرينا في لندن. ويأمل السعودي مسعد الدوسري أن يصبح أول متسابق يدافع بنجاح عن اللقب منذ انطلاق البطولة لأول مرة في 2004.
وتشارك البرازيل بأكبر عدد من المتبارين وعددهم خمسة.

ولم يعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ينظر إلى الألعاب الالكترونية فقط على أنها وسيلة تسويقية بل خصص إدارة مستقلة للتركيز على تطوير هذا الألعاب بجانب كرة القدم الحقيقية.

وقال كريستيان فولك مدير إدارة الألعاب الالكترونية في الفيفا للصحفيين اليوم الخميس "نريد تأسيس رياضة على أسس صحيحة ومستدامة واحترافية. "لدينا آمال كبيرة ونسعى لتحقيقها على المدى الطويل. فطعنا خطواتنا الأولى على الطريق".

وذكر فولك أن الفيفا حريص على الفصل بين كرة القدم الالكترونية والحقيقية رغم انه يقول إن هناك بالفعل مؤشرا على وجود مساحات تقاطع إيجابية ومثير للدهشة إلى حد ما.

وأوضح "في السن الصغيرة يكون أول ارتباط للأطفال بكرة القدم من خلال ألعاب الفيديو ومن خلال ذلك يتعرفون على تفاصيل اللعبة."أجريت دراسات في الدنمرك وفيها ترى أطفالا في سن مبكرة يمارسون كرة القدم الكترونيا ويتعرفون على قواعدها ثم ينتقلون لممارسة كرة القدم الحقيقية. نعتبر هذا مؤشرا جيدا".
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