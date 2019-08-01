صفاء محمد: الرئيس وعد بالاهتمام بالقاهرة مثل العاصمة الإدارية

تضمنت جلسة "اسأل الرئيس"، أمس الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر الشباب السابع المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، سؤال صفاء حسن محمد البالغة من العمر 49 عاما، والتي تحدثت عن الاهتمام بالقاهرة أيضا مثلما ينصب الاهتمام على العاصمة الإدارية.



وقالت حسن في حديثها مع "الدستور": "هذه أول مرة أشارك فيها في مؤتمر الشباب، وعندما رأيت على التلفزيون الإعلان عن رابط خاص بالفعالية قولت ابعت سؤالي للرئيس ومش هيخذلني".



وأضافت:"انا من سكان وسط البلد وأمامي وزارة الداخلية والعدل وبعدما تم نقل الأولى وامتلئت المنطقة بالباعة الجائلين وتحولت إلى منطقة شعبية"، مؤكدة أنها تتمنى أن يتم الاهتمام بالقاهرة وخصوصا بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية وأن يعود الشارع راقي كما كان، مشيرة إلى أن رد الرئيس كان منصف جدا ووعد بالاهتمام.