محمود المتيني رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمود المتينى رئيسا لجامعة عين شمس.



وشغّل المتينى وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.



ويعد المتيني من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، حيث استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية.