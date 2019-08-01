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حوادث

تصعيد الرائد مصطفى عبد العال رئيسا لمباحث ١٥ مايو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:57 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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أصدر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، قرارا بتصعيد الرائد مصطفى عبد العال رئيسا لمباحث قسم شرطة ١٥ مايو.

يذكر أن الرائد مصطفي عبد العال، كان معاون أول مباحث قسم شرطة المعصرة ومشهود له بالكفاءة في عمله الشرطي وحقق عدة نجاحات في ضرب أوكار الإجرام وضبط العديد من العناصر الإجرامية الخطرة وفرض الأمن وذلك بشهادة الأهالي، كما أن له مواقف إنسانية عدة يتحدث عنها جميع السكان، واعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات الخاصة بمفتشى القطاعات ورؤساء القطاعات.

وشملت الحركة تعيين المقدم سمير مجدى من رئيس مباحث مصر الجديدة للعمل كمفتش لمباحث القاهرة الجديدة والمقدم علاء خلف الله من رئيس مباحث الساحل للعمل مفتشا لقطاع الشمال، والمقدم محمد دويدار من رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول للعمل كمفتش لفرقة السلام، والمقدم محمد رضوان مفتش لفرقة الشرق والمقدم محمد السيد مفتش لفرقة مصر القديمة، وأحمد فوزى مفتش لفرقة عابدين، والرائد احمد ماضى للعمل فى فرقة حلوان، والمقدم هانى حداد مفتش لفرقة الغرب.

كما شملت الحركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة، تعيين المقدم أحمد البندارى رئيسا لمباحث حلوان خلفا للمقدم هانى أبو علم الذى تم نقله رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء.
وتم نقل الرائد أحمد الشيخ رئيسا مباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر خلفا للرائد أحمد الجمال، الذى تم نقله إلى قسم شرطة الظاهر، وتم نقل الرائد محمد ملش من التجمع الخامس إلى قسم شرطة روض الفرج، والرائد أحمد الكيلانى من باب الشعرية إلى قسم شرطة الشرابية خلفا للرائد كريم البحيرى الذى تم نقله رئيسا لمباحث المطرية، وتعيين الرائد محمد البكرى رئيسا لمباحث التبين وتعيين المقدم وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام، الرائد أحمد عاطف من القطامية إلى الشروق.

والمقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم محمد أبو العطا من قسم شرطة الزيتون رئيسا لمباحث المرج خلفا للمقدم أحمد طارق الذى تم نقلة لقسم شرطة الأميرية، ونقل المقدم على فيصل من مباحث قسم شرطة البساتين لمنشاة ناصر والمقدم محمد البكرى للتبين والمقدم وسام عطية لدار السلام خلفا للمقدم شادى الشاهد الذى تم نقلة لقطاع المخدرات.
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