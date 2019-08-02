أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ35 جنيهًا للكيلو

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إن هناك استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسماك، اليوم الجمعة، فى معظم الأصناف، مع ارتفاع أسعار البورى والجمبرى، وذلك طبقًا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.



وأضاف جعفر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك استقرارًا في أسعار البلطى، ليتراوح سعر الكيلو منه بين 31- 35 جنيهًا، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو.



وأوضح أن هناك انخفاضًا في سعر القشر بياض، ليسجل بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، وارتفع سعر البورى بين 42 - 55 جنيها للكيلو.



أما الجمبرى فارتفع سعره ليتخطى الـ 300 جنيه ويسجل 320 جنيها لأعلى سعر ويبدأ من 85 جنيها والكابوريا بين 30 – 140 جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.