جامعة قناة السويس: فتح باب القبول للدبلومات والماجستير بمعهد الدراسات الأفروآسيوية

أعلن معهد الدراسات الأفرواسيوية بجامعة قناة السويس، عن فتح باب القبول للدبلومات، والماجستير، والدكتوراه، وذلك اعتبارا من ١ أغسطس الجاري وحتى ٣٠ سبتمبر المقبل، وذلك بالأقسام التالية:



١. قسم الدراسات والبحوث فى العلوم الاجتماعية والنفسية ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات التاريخ والاجتماع وعلم النفس فى قارتى إفريقيا وآسيا.



٢. قسم الدراسات والبحوث فى المكتبات والمعلومات والإعلام ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات الوثائق والمكتبات والمعلومات والإعلام "الإذاعة والتلفزيون، الصحافة، علاقات عامة".



٣. قسم الدراسات والبحوث الجغرافية ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقه بالمواد (الطبيعية الأرضية والنباتية والحيوية والحيوانية والطاقة المتجددة).



٤. قسم الدراسات والبحوث فى اللغة العربية وآدابها للمتخصصين للناطقين بغيرها ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية واللغة الإفريقية والآسيوية وآدابها القديمة والمعاصرة وذلك من خلال الشهر الأدبية واللغوية والدراسات الإسلامية.