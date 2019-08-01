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مصر

"التنظيم والإدارة" يفتح باب التقديم للالتحاق بالتدريب الصيفي للطلاب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
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أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ الموقع الإلكتروني http:Internship.caoa.gov.eg لتسجيل التقديم للالتحاق بالتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز بدءا من مساء اليوم وحتي الثلاثاء القادم، ومن المقرر أن يبدأ التدريب في 17 أغسطس الجاري ولمدة شهر.

ووفقا لبيان الجهاز اليوم فإنه تم توفير 100 فرصة تدريبية للطلاب بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والكليات النظرية، للتدريب على أعمال الجهاز، وسيتم منح الطلاب عقب نهاية التدريب شهادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب.

وينبغي على الطالب ملء الطلب خلال تقديمه ويشمل البيانات التعريفية الأساسية وتحميل صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية، وسيتم القبول بأسبقية الحجز.

يذكر أن التدريب يأتي في إطار تفعيل قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.
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