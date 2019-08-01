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الثقافة

"بر الأمان" جديد علاء أحمد عن دار "الزيات".. قريبا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:39 م
جريدة الدستور
وائل خورشيد
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يصدر قريبا عن دار "الزيات" للنشر والتوزيع، كتاب "بر الأمان" عنوان رئيسي ، وعنوان فرعي "للتخلص من القلق والخوف الدائم"، للكاتب والروائي الشاب علاء أحمد.

يقول المؤلف عن الكتاب: "هو الأول لي في مجال تخصصي النفسي، حيث أنى خريج تربية إرشاد نفسي ودبلومة صحة نفسيه كلية تربية جامعة الإسكندرية".

وتابع: "يعد الكتاب رحلة عملية للتخلص من القلق الزائد وحالات الرهاب، ويحتوي على قصص عملية لبعض من مروا بذلك واستراتيجيات علماء النفس في ذلك، بالإضافة لقصص واقعية لحالات تعافت من ذلك وكيف كان القلق عائقا لهم في حياتهم، بالإضافة لتجربتي الخاصة الإنسانية في ذلك، حيث أنى كنت ممن أصيبوا بتلك النوبات في مرحلة ما من الحياة، بل كانت هي الدافع لمواصلة رحلة البحث والدراسة العلمية في هذا الشأن".

صدر للكاتب، ثلاثة أعمال روائية، هي: "عزلة"، و"بتول"، و"زنزانة 30"، وقد حققت تلك الروايات رواج كبير بين القراء.
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