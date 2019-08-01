الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

60 ألف شيكل قيمة كفالات الإفراج عن شبان وفتية مقدسيين من "العيسوية" الشهر الماضي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:38 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة سلوان بالقدس محمد محمود، بأن كفالات الإفراج عن شبان وفتية بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة من سجون الاحتلال بلغت الشهر الماضي أكثر من 60 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل).

وأوضح المحامي - في تصريح اليوم الخميس - أن معظم المعتقلين من بلدة العيسوية تعرضوا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تفرض على "العيسوية" حصارا عسكريا محكما ومشددا منذ أكثر من شهرين، يتخلله اقتحامات يومية للبلدة ودهم منازلها ومتاجرها وتوقيف المركبات والمارة وتحرير مخالفات والتنكيل بالمواطنين بشتى الوسائل، فضلا عن تصعيد استهدافها مؤخرا للأطفال واستدعاء قاصرين للتحقيق معهم واعتقال عدد منهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي مددت فيه محكمة الاحتلال اليوم، اعتقال أمين سر حركة "فتح" في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ياسر درويش ليوم الأحد المقبل.

وجاء تمديد اعتقال درويش، بذريعة تهمته بـ"تنظيم مخيم صيفي في بلدة العيسوية برعاية وتمويل من السلطة الفلسطينية".

وكانت نيابة الاحتلال قد استأنفت للمحكمة المركزية غربي القدس على قرار محكمة "الصلح" الإفراج عن أمين سر حركة فتح بكفالة قيمتها 3 آلاف شيقل وكفالة طرف ثالث.

وفي السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم اعتقال الطفلين المقدسيين سلطان سرحان (14 عاما) ومصطفى عباسي (16 عاما) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأجلت محاكمتهما لموعد غير محدد.

وفي سياق آخر، استدعت سلطات الاحتلال اليوم الأسير المحرر محمد الشاويش (30 عاما) بعد اقتحام منزله الكائن بحارة باب حطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة المحرر الشاويش وسلمت عائلته استدعاء باسمه للتحقيق معه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الشاويش - يوم الإثنين الماضي - بعد ساعات من وفاة والدته الأسيرة المحرّرة آمال الشاويش، وقبل موعد انتهاء اعتقاله الإداري بتاريخ 21 الجاري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول تحرك من "المهن التمثيلية" ردًا على شائعة وفاة عادل إمام

منذ يوم

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

منذ حوالي 11 ساعة

الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة مقترحة للممتنعين عمدًا عن تسليم الميراث للورثة

منذ يوم

بدو التجمع الخامس يكشفون سر انتشار الثعابين القاتلة (صور)

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

رسميا.. المدير الرياضي السابق بالأهلي مستشارا فنيا لبيراميدز

ستوديو

مصطفى زمزم: وزارة التضامن تحولت إلى معاون ومساند للمجتمع الأهلي.. فيديو

مصطفى زمزم: شباب الأكاديمية الوطنية شريك رئيسي في إطلاق مبادرة "حياة كريمة"

عبدالمنعم سعيد: الزيادة السكانية تأتي من الـ 30% تحت خط الفقر

أطباء يقتلعون 526 سنًا من فم طفل عمره 7 سنوات.. فيديو

رياضة

سيد عبد الحفيظ: إقامة مباراتي الأهلي أمام بطل جنوب السودان في الإسكندرية

5 أهداف وبطولات بالجملة.. كيف كان مشوار "النجيب" مع الأهلي؟

وحيد خاليلوزيتش يقترب من تولي تدريب منتخب المغرب لكرة القدم

تغريم ميلوول 10 آلاف جنيه استرليني

الرئيس نيوز

رئيس وزراء إثيوبيا: عناصر أجنبية دربت المتورطين في الانقلاب الفاشل

بالأسماء والمواقع.. حركة تنقلات ضباط "مباحث القاهرة"

"فيسبوك" يحذف 450 حسابا منها صفحات مصرية.. ويسلّم بياناتها للأمن

بالأرقام| المدرب المصري أم الأجنبي.. من حقق الإنجازات الـ10 للمنتخب؟

منوعات

خبراء: الولايات المتحدة الأولى عالميًا في مجال استكشاف القطب الشمالي

إصابة 44 شخصًا في حوض أمواج صناعية شمال شرقي الصين

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

كشكول

فرص لطلاب الـ94% بـ"التمريض والإعلام".. و200 مكان خال بالتخطيط العمراني

"كشك" تكرم العاملين بمدرسة الشهيد عبد الودود سليم

غرفة الدبلومات الفنية: لا شكاوي في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني

المعاهد الأزهرية تقرر مد فترة التقدم بوظائف شعبة العلوم الاسلامية

إسلام سياسي

صحيفة امريكية: كيف قُتل حمزة بن لادن وهل انتهى الجيل الثاني من القاعدة؟؟

نهضة إخوان تونس تحسم اختيار مرشحها للرئاسة خلال ساعات

الحوثى بعمامة داعش.. فيديو جرافيك يكشف جرائم الميليشيا الإرهابية في اليمن

الانتخابات التونسية مطمع الجماعة الإرهابية لعودتها للحُكم


زيت وسكر

فرص عمل جديدة بإحدى شركات الاتصالات.. التفاصيل!

ننشر الضوابط الجديدة لنظام ترقى المعلمين

“ميكانيكا الري” ترفع حالة الطوارئ لهذا السبب!

ما هي مخاطر “طلاء الأظافر” على صحتك؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

"بر الأمان" جديد علاء أحمد عن دار "الزيات".. قريبا

يوميًا.. "سينما مصر" يكرم رموز الفن بمركز الإبداع

وائل خورشيد يكتب: وظلٌ يطاردك ولا تراه

"مناقشة التعديلات الدستورية وتمكين المرأة" بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك