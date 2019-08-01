"طرق الأبواب" تختتم فعالياتها بالسويس

اختتمت اليوم فاعليات حمله طرق الأبواب، التى نظمها المجلس القومى للمرأه بالسويس بعنوان "احميها من الختان".

التي أطلقتها اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث، برئاسة مشتركه بين المجلس القومي للمرأه والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

استهدف اليوم الثالث (28507) من السيدات والرجال والاطفال بقريه جنيفه، وشندوره، والبطراوي وقرية عامر بحي الجناين، ومنطقة العرائس، والفيروز والموشي - والحرفيين والسلام (1، 2)-بحي فيصل والعبور والكويت، والإيمان، وكفر عقده، والبديوي والمثلث.

وأرض عبدالعزيز - حي الأربعين والفردوس، والأمل بني عرب الدبور وعرب المعمل -بحي عتاقه، ومنطقه الهويس- الفرز- زرب- حي السويس.

لتتسع الحمله لتشمل جميع أحياء السويس الخمسة، للتوعية برسائل حملة "احميها من الختان" التي بدأت نشاطها في 14 يونيو الماضي، وتضمنت العديد من الفعاليات للتوعية بأضرار وعقوبه إجراء ختان الاناث.

قالت المهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمرأة في السويس، أن حملات طرق الأبواب خلال الثلاثة أيام استهدفت التوعيه 75000من السيدات والرجال والأطفال، على جميع أنحاء محافظة السويس علي مدار 3 أيام.