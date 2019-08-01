"الجمال": مؤتمرات الشباب تقليد غير مسبوق أرسى قواعده الرئيس

أكد اللواء سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب، أن مؤتمر الشباب السابع جاء كحلقة جديدة في سلسلة النهوض بشباب مصر في تقليد غير مسبوق أرسى قواعده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستمع المسئولين والشعب كله إلى أفكار ومقترحات وأحلام الشباب ومن يتابع جلسات المؤتمر المتنوعة يشعر بكل الفخر بأن الأمل في مستقبل مصر على يد هؤلاء الشباب سيكون واعدا ومبشرا ويحقق الأحلام والطموحات التي تراود كل مصري غيور على وطنه.



وأضاف سعد الجمال، فى بيان له، أن اختيار وانتقاء موضوعات الجلسات هو أمر يستحق الإشادة بالمعدين والمنظمين والحوار المدروس الواعي سواء في نموذج محاكاة الدولة المصرية أو مبادرة حياة كريمة لتطوير آلاف القري الأكثر فقرا أو التحول الرقمي بكل ما يعنية من مواكبة العصر والمستقبل وتيسير أداء الخدمات للمواطنين فضلا عما أوضحه تفصيلا الرئيس عبد الفتاح السيسي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وضروراته وجوهره وآثاره الإيجابية، وتأكيدا على أن البطل الحقيقي في تنفيذه هو الشعب والإنسان المصري.



وتابع عضو مجلس النواب: كما شهدت جلسات المؤتمر تخريج أول دفعة من برنامج التدريب الرئاسي للشباب الأفارقة، تأكيدا على الريادة وعلى الرئاسة المصرية لأفريقيا ومدى الاهتمام الواسع بشعوبها وشبابها، كما أجاب السيسي بكل صراحة وشفافيه على كل التساؤلات التي تدور فى عقول المصريين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.



وأشار إلى أنه من خلال جلسة "اسأل الرئيس"، وضع الكثير من النقاط فوق العديد من الحروف وقد جاءت قرارات الرئيس فى ختام فعاليات المؤتمر لتؤكد على مدى الجدية والالتزام الذي توليه الدولة لأفكار ومقترحات شبابها وان يتحول نموذج المحاكاة إلى حالة حوارية دائمة لتبرز قدرات ومواهب الشباب وقدراتهم على تحمل المسئولية بل وإشراكهم فى معاونة الحكومة والجهات المعنية فى المشاريع القومية.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن انعقاد المؤتمر هذا العام على أرض العاصمة الإدارية الجديدة رسالة إلى العالم كله أن مصر آمنة مستقرة وأنها عزمت بسواعد أبنائها وشبابها على اقتحام المستقبل مزوده بكل أدواته وآلياته.