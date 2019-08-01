الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بعدما لقي 6 أشخاص مصرعهم اختناقا أثناء أداء عملهم داخل بئر.



وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا بوفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين أثناء تطهيرهم بئر مياه خاص بماكينة ري بقرية شطورة.



وأشارت تحريات المباحث إلى أن الضحايا استخدموا حمض الكبريتيك "مياه النار" في عملية التطهير وأثناء ذلك حدث التفاعل.



وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: "إبراهيم أحمد 54 عاما، وأحمد السيد عمر بكار 45 عاما، وجاد السيد محمد مرسى 60 عاما، وعادل جاد السيد 45 عاما، ويوسف أحمد 19 عاما، وأحمد حجازى عمر بكار 19 عاما"، وإصابة عمر السيد ٢٩ عاما ومحمد أحمد 26 عاما، بالاختناق.