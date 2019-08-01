غلق ٩ منشآت طبية وإنذار ١٣ بدمياط

شنت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بمديرية الصحة بدمياط، حملات تفتيشية على العيادات والمعامل والمستشفيات الخاصة خلال شهر يوليه حيث تم معاينة عدد 105 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص وتفعيل منظومة السلامة والأمان ومكافحة العدوى والتداول السليم للنفايات الطبية.

وأسفرت الحملة عن إنذار عدد 13 منشأة لتوفيق أوضاعها وإغلاق عدد 9 منشأة مخالفة، كما أصدرت الإدارة عدد 5 تراخيص لعيادات جديدة.

وأكد الدكتورخالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملات مستمرة لحين توفيق أوضاع كافة الصيدليات بالمحافظة والمعامل والمستشفيات، موضحا أنه تم إغلاق عدد من الصيدليات المخالفة وتشميع عدد اخر بسبب مخالفات فيها لتقنين أوضاعها.