تجديد الثقة في المقدم وائل شرارة نائبًا لمأمور قسم الوايلي

جدّد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، الثقة في المقدم وائل شرارة، نائبا لمأمور قسم الوايلي.



يأتي هذا القرار نظرا لجهود المقدم وائل شرارة في حفظ الأمن ومتابعته الجيدة لكافة الخدمات الأمنية، ومداومة مروره الميداني في الشوارع.



واعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات الخاصة بمفتشى القطاعات ورؤساء القطاعات.



وشملت الحركة تعيين المقدم سمير مجدى من رئيس مصر الجديدة للعمل كمفتشا لمباحث القاهرة الجديدة، والمقدم علاء خلف الله من رئيس مباحث الساحل للعمل مفتشا لقطاع الشمال والمقدم محمد دويدار من رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول للعمل كمفتشا لفرقة السلام، والمقدم محمد رضوان مفتشا لفرقة الشرق والمقدم محمد السيد مفتشا لفرقة مصر القديمة وأحمد فوزى مفتشا لفرقة عابدين، والرائد احمد ماضى للعمل فى لفرقة حلوان، والمقدم هانى حداد مفتشا لفرقة الغرب.



كما شملت الحركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة، حيث شملت الحركة تعيين المقدم أحمد البندارى رئيسا لمباحث حلوان خلفا للمقدم هانى أبو علم الذى تم نقله رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، وتم نقل الرائد أحمد الشيخ رئيسا مباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر خلفا للرائد أحمد الجمال الذى تم نقله الى قسم شرطة الظاهر، وتم نقل الرائد محمد ملش من التجمع الخامس إلى قسم شرطة روض الفرج، والرائد أحمد الكيلانى من باب الشعرية إلى قسم شرطة الشرابية خلفا للرائد كريم البحيرى الذى تم نقله رئيسا لمباحث المطرية، وتعيين الرائد محمد البكرى رئيسا لمباحث التبين، وتعيين المقدم وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام، الرائد أحمد عاطف من القطامية الى الشروق، والمقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم محمد أبو العطا من قسم شرطة الزيتون رئيسا لمباحث المرج خلفا للمقدم أحمد طارق الذى تم نقله لقسم شرطة الأميرية، ونقل المقدم على فيصل من مباحث قسم شرطة البساتين لمنشأة ناصر، والمقدم محمد البكرى للتبين، والمقدم وسام عطية لدار السلام خلفا للمقدم شادى الشاهد الذى تم نقلة لقطاع المخدرات.