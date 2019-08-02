أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019



فيما أشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 5216 جنيها، فيما سجلت الأوقية الذهب 1407 دولارات.



وتشهد أسعار الذهب في مصر، تفاوتا بين المحافظات المختلفة، وقد يكون هذا التفاوت قيمته 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا.

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، عند أخر انخفاض سجلته الأسعار مساء أمس الخميس.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 قرابة 652 جنيها للجرام، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا من 1425 دولارا إلى 1407 دولارات للأوقية.وأوضح عضو شعبة الذهب، أن عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام، وسجل عيار 18، 558 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 سجل 745 جنيها للجرام.