سلسلة جديدة من "قصص للحياة" لقداسة البابا تواضروس

يبث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على قناة اليوتيوب الخاصة به، بدءًا من اليوم موجة جديدة من سلسلة "قصص للحياة" والتي يقدم خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لأبنائه درسًا حياتيًّا من خلال قصة يرويها في دقائق قليلة.



كانت سلسلة "قصص للحياة"، بدأ المركز في بثها على قناته في ديسمبر الماضي، وعرضت ٤٨ حلقة قبل أن يبدأ في بث الموجه الجديدة اليوم.



وعلى صعيد متصل، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس الجاري، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.