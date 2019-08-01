جولة ميدانية مفاجئة لرئيس مدينة إدفو داخل الأسواق والمواقع الخدمية

أجرى العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو، جولة ميدانية مفاجئة لعدد من الأسواق والمواقع الخدمية داخل قرى ومناطق المدينة؛ لمتابعة مستويات الأداء مع رصد السلبيات والمخالفات واتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لمواجهتها والقضاء عليها حيث تضمنت الجولة الميدانية تفقد عدد من المعاهد الأزهرية بقرية الرمادى قبلى، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بنافورة الميدان البحرى لمدينة إدفو.



وشدد رئيس المدينة على ضرورة رفع نسب ومعدلات الإنجاز فيها لضمان الانتهاء منها فى أقرب وقت للمساهمة فى دعم منظومة التطوير والتجميل وإضفاء الوجه الحضارى للمدينة السياحية.



كما استكمل العميد عبد الرحمن عامر جولته بتفقد عدد من المخابز البلدية للتأكد منى التزامها بتطبيق الاشتراطات والمعايير التموينية المحددة وضمان توفير رغيف الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة.



واختتم رئيس مدينة إدفو جولته الميدانية بالمرور على عدد من الأسواق ومحلات الجزارة لمتابعة حركة البيع والشراء ومراقبة الأسعار وضمان توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بالصلاحية الكاملة والكميات الكافية، مشددًا على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة للمحلات المخالفة وخاصة فيما يتعلق بمخالفات رش المياه فى الشوارع وذلك حفاظًا على المظهر الجمالى والحد من تأثيرها السلبى على حركة مرور المركبات وسير المواطنين فى هذه الشوارع.