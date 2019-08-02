أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ6 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارا في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن كيلو الطماطم سجل 3 جنيهات، وسجل سعر الجزر 4 جنيهات، والفاصوليا 17 جنيها، والبامية 10 جنيهات، والورق العنب 10 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، وسجل كيلو البطاطس 6 جنيهات، والبصل 4 جنيهات.



وأكد عضو شعبة الخضار بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الكوسة 7 جنيهات، الليمون 15 جنيها، والباذنجان الرومي 7 جنيهات، الباذنجان العروس 3 جنيهات، الفلفل الرومي 6 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، خيار بلدي 5 جنيهات، البسلة 8 جنيهات.



وتابع: "سجل سعر البصل ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر البامية ليتراوح ما بين 11 و17 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو".

