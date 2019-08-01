الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

مواصلة أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:06 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
واصلت السلطات التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، ومتابعة المهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، اليوم الخميس، استكمال أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر، بناءا على توجيهات مشددة من محافظ الأقصر.
وأكد الشريف أنه جاري الإنتهاء من مد خطوط كابلات الكهرباء بالمرحلة الثانية وعددهم ٨ كابلات جهد منخفض، مع إضافة ٣ كابلات أخرى سيتم توصيلها في القريب العاجل بالمحول الكهربي بشارع معهد إيجوث.
أما عن خطوط الاتصالات، تم إزالة غرفة اتصالات متهالكة لوحظت أثناء عملية الحفر وجاري تجهيز غرفة جديدة بديلة أمام متحف التحنيط، كذلك الانتهاء من مد خطوط الاتصالات بالمرحلة الثانية لتبدأ عملية ردم المرحلة الثانية بـ"التربة الزلطية" الجديدة والتي تبدأ من متحف التحنيط وصولا حتى ميدان مرحبا.
وأضاف رئيس مدينة الأقصر وقال لفظيا "تعب ساعة ولا كل ساعة"، وفعليًا نسابق الزمن بمزيد من العمل والجهد المتواصل، حيث أن العمل يجري على قدم وساق، فقد تم كذلك البدء في أعمال المرحلة الثالثة، والانتهاء من أعمال الحفر في أسرع وقت، وذلك لخدمة المواطنين بالبر الغربى والشرقي لتيسير حركة السير والحد من معاناة أهالينا الكرام من أعمال الحفر خلال هذه الأيام، كذلك تيسير الحركة المرورية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

منذ يومين

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. المدير الرياضي السابق بالأهلي مستشارا فنيا لبيراميدز

منذ يوم

السجن المؤبد لـ"سائق" متهم بهتك عرض مقدمة برامج

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

رسميا.. المدير الرياضي السابق بالأهلي مستشارا فنيا لبيراميدز

ستوديو

عصام شيحة: 50 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر تشارك في مجال التنمية.. فيديو

مصطفى زمزم: وزارة التضامن تحولت إلى معاون ومساند للمجتمع الأهلي.. فيديو

مصطفى زمزم: شباب الأكاديمية الوطنية شريك رئيسي في إطلاق مبادرة "حياة كريمة"

عبدالمنعم سعيد: الزيادة السكانية تأتي من الـ 30% تحت خط الفقر

رياضة

سيد عبد الحفيظ: إقامة مباراتي الأهلي أمام بطل جنوب السودان في الإسكندرية

5 أهداف وبطولات بالجملة.. كيف كان مشوار "النجيب" مع الأهلي؟

وحيد خاليلوزيتش يقترب من تولي تدريب منتخب المغرب لكرة القدم

تغريم ميلوول 10 آلاف جنيه استرليني

الرئيس نيوز

رئيس وزراء إثيوبيا: عناصر أجنبية دربت المتورطين في الانقلاب الفاشل

بالأسماء والمواقع.. حركة تنقلات ضباط "مباحث القاهرة"

"فيسبوك" يحذف 450 حسابا منها صفحات مصرية.. ويسلّم بياناتها للأمن

بالأرقام| المدرب المصري أم الأجنبي.. من حقق الإنجازات الـ10 للمنتخب؟

منوعات

خبراء: الولايات المتحدة الأولى عالميًا في مجال استكشاف القطب الشمالي

إصابة 44 شخصًا في حوض أمواج صناعية شمال شرقي الصين

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

كشكول

فرص لطلاب الـ94% بـ"التمريض والإعلام".. و200 مكان خال بالتخطيط العمراني

"كشك" تكرم العاملين بمدرسة الشهيد عبد الودود سليم

غرفة الدبلومات الفنية: لا شكاوي في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني

المعاهد الأزهرية تقرر مد فترة التقدم بوظائف شعبة العلوم الاسلامية

إسلام سياسي

صحيفة امريكية: كيف قُتل حمزة بن لادن وهل انتهى الجيل الثاني من القاعدة؟؟

نهضة إخوان تونس تحسم اختيار مرشحها للرئاسة خلال ساعات

الحوثى بعمامة داعش.. فيديو جرافيك يكشف جرائم الميليشيا الإرهابية في اليمن

الانتخابات التونسية مطمع الجماعة الإرهابية لعودتها للحُكم


زيت وسكر

فرص عمل جديدة بإحدى شركات الاتصالات.. التفاصيل!

ننشر الضوابط الجديدة لنظام ترقى المعلمين

“ميكانيكا الري” ترفع حالة الطوارئ لهذا السبب!

ما هي مخاطر “طلاء الأظافر” على صحتك؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

"بر الأمان" جديد علاء أحمد عن دار "الزيات".. قريبا

يوميًا.. "سينما مصر" يكرم رموز الفن بمركز الإبداع

وائل خورشيد يكتب: وظلٌ يطاردك ولا تراه

"مناقشة التعديلات الدستورية وتمكين المرأة" بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك