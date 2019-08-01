مواصلة أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر

واصلت السلطات التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، ومتابعة المهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، اليوم الخميس، استكمال أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر، بناءا على توجيهات مشددة من محافظ الأقصر.

وأكد الشريف أنه جاري الإنتهاء من مد خطوط كابلات الكهرباء بالمرحلة الثانية وعددهم ٨ كابلات جهد منخفض، مع إضافة ٣ كابلات أخرى سيتم توصيلها في القريب العاجل بالمحول الكهربي بشارع معهد إيجوث.

أما عن خطوط الاتصالات، تم إزالة غرفة اتصالات متهالكة لوحظت أثناء عملية الحفر وجاري تجهيز غرفة جديدة بديلة أمام متحف التحنيط، كذلك الانتهاء من مد خطوط الاتصالات بالمرحلة الثانية لتبدأ عملية ردم المرحلة الثانية بـ"التربة الزلطية" الجديدة والتي تبدأ من متحف التحنيط وصولا حتى ميدان مرحبا.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر وقال لفظيا "تعب ساعة ولا كل ساعة"، وفعليًا نسابق الزمن بمزيد من العمل والجهد المتواصل، حيث أن العمل يجري على قدم وساق، فقد تم كذلك البدء في أعمال المرحلة الثالثة، والانتهاء من أعمال الحفر في أسرع وقت، وذلك لخدمة المواطنين بالبر الغربى والشرقي لتيسير حركة السير والحد من معاناة أهالينا الكرام من أعمال الحفر خلال هذه الأيام، كذلك تيسير الحركة المرورية.