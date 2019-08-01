تجديد الثقة في المقدم خالد سيف رئيسًا لمباحث حدائق القبة

جدّد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، الثقة في المقدم خالد سيف رئيسا لمباحث قسم شرطة حدائق القبة.



واعتمد مدير أمن القاهرة، مساء اليوم الخميس، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة، حيث شملت الحركة تعيين المقدم أحمد البندارى رئيسا لمباحث حلوان خلفا للمقدم هانى أبو علم الذى تم نقله رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، وتم نقل الرائد أحمد الشيخ رئيسا لمباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر خلفا للرائد أحمد الجمال الذى تم نقله إلى قسم شرطة الظاهر، وتم نقل الرائد أحمد ملش من التجمع الخامس إلى قسم شرطة روض الفرج، والرائد أحمد الكيلانى من باب الشعرية إلى قسم شرطة الشرابية خلفا للرائد كريم البحيرى الذى تم نقله رئيسا لمباحث المطرية، وتعيين الرائد محمد البكرى رئيسا لمباحث التبين وتعيين المقدم وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام.



وشملت الحركة تعيين تصعيد المقدم سمير مجدى مفتشا لمباحث القاهرة الجديدة وتعيين المقدم علاء خلف الله مفتشا لقطاع الشمال، والمقدم محمد دويدار مفتشا لفرقة السلام.