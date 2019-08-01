ملابس من خزانة "ميجان ماركل".. اقتني منها

أعلنت دوقة ساسكس هذا الأسبوع أنها ستطلق خط أزياء خاص بها، فقد أعلنت ميجان ماركل، أنها ستتشارك مع صديقها مصمم الأزياء، ميشا نونو، من أجل إنطلاق خط الأزياء الخاص بها.



وأعلنت ميجان ماركل، أن علامتها التجارية الجديدة ستتضمن كافة الانواع والموديلات الكلاسيكية، المناسبة لكافة الأزواق.



وقالت ميجان: "السبب الذي دفعني للعمل على هذا الخط الخيري، تدعيم شبكة النساء في المجتمع والعمل طوال الوقت على تشجيعهم حيث اعتبره هو هدف سام ونبيل، مؤكدة أنه خلال زيارتها لمقر المؤسسة رأت أنها ليست مجرد مكان يتبنى أحوال النساء العاطلات، بل هى مؤسسة تعمل على تأهيل هؤلاء السيدات بصورة نفسية واجتماعية إلى حد كبير وهذا ما شجعني على الدعم.



قدم موقع "townandcountrymag" عدد من الفساتين من خزانة الملابس الخاصة بدوقة "ساسكس" وأبهرت بها كثيرين.