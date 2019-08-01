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الكرازة

غدًا.. الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل "يوسف النجار"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:03 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الجمعة، 2 أغسطس، بذكرى رحيل القديس يوسف النجار، الذى خطب السيدة العذراء مريم وهى فى عمر الـ12 عامًا، حتى يكون راعى لها.

ومن المقرر أن تحتفل كنيسة القديس يوسف النجار، بمنطقة مصر القديمة، غدًا وسط حضور اعداد غفيرة من شعب المنطقة.

وعلى صعيد متصل، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس الجارى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.


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