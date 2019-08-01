زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب سواحل وسط شيلي
الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:58 م
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ضرب زلزال شديد اليوم الخميس، السواحل الواقعة وسط شيلي، وبلغت قوته 8ر6 درجة بمقياس ريختر.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أوضح - في بيان أصدره بهذا الصدد - أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 95 كيلومترا شمال غرب مدينة (سان انطونيو) بشيلى.
ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة لهذا الزلزال.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أوضح - في بيان أصدره بهذا الصدد - أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 95 كيلومترا شمال غرب مدينة (سان انطونيو) بشيلى.
ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة لهذا الزلزال.