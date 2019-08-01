زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب سواحل وسط شيلي

ضرب زلزال شديد اليوم الخميس، السواحل الواقعة وسط شيلي، وبلغت قوته 8ر6 درجة بمقياس ريختر.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أوضح - في بيان أصدره بهذا الصدد - أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 95 كيلومترا شمال غرب مدينة (سان انطونيو) بشيلى.



ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة لهذا الزلزال.