تكريم أبطال فيلم الممر بمهرجان الإسكندرية للأغنية

يكرم مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية، برئاسة المهندس عوف همام، أسرة فيلم "الممر"، على رأسهم الفنان أحمد عز، والمخرج شريف عرفة، والمنتج هشام عبد الخالق، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته 22 أغسطس الجاري.



وكشف مهرجان الإسكندرية للأغنية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، بأحد فنادق المنتزة بمدينة الإسكندرية، عن عدد من أسماء المكرمين خلال الدورة على رأسهم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، حمدى رؤوف، رضا رجب، ونور الشربيني، والدكتور محمد غنيم، وغيرهم.



ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح في 22 أغسطس الجاري بحفل للفنانة نوال الزغبي، ويتبعه في 25 أغسطس حفل للفنان مدحت صالح، ويختتم المهرجان الكينج محمد منير، برفقة ملكة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.