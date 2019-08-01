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محافظات

بالصور.."مينا ونرمين" أول حالة زواج إلكتروني داخل كنيسة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:54 م
جريدة الدستور
بورسعيد - شيماء محمد
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شهدت كنيسة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" بين المسيحيين من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد.
وأدخل القس شنودة فتحي، بيانات العروسين "مينا ونرمين"، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، ووقع العروسان على قسيمة الزواج إلكترونيا، كما تم التقاط صورة العروسين التي سيتم وضعها بالقسيمة ببدلة وفستان الفرح داخل القاعة، بالإضافة إلى الحصول علي بصمة الأصابع إلكترونيا.
وكان المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن صباح اليوم خلال زيارته لبورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المراكز المطورة، عن إطلاق تطبيق للزواج الالكتروني بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلي أن التطبيق سيكون للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين على اللاب توب أو التابلت إلى التطبيق مباشرة خلال وقت عقد القران بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيا.
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