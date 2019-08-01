ممثل الأمم المتحدة في السودان يأمل أن يعم الاستقرار أرجاء البلاد

عبر الممثل المقيم للأمم المتحدة، بالإنابة والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان الدكتور سيلفا راماشاندران عن أمله في أن يعم الاستقرار كافة أنحاء البلاد.



والتقى السفير عمر دهب فضل الوكيل المكلف بوزارة الخارجية ممثل الأمم المتحدة، وبحث الجانبان عددا من المشاريع الإنمائية التي يقوم بها البرنامج في السودان.



وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية أن المسؤول الأممي وعد ببذل المزيد من الجهود لدعم التنمية والاستقرار في السودان.



من جانبه، عبر الوكيل المكلف بوزارة الخارجية عن تقديره للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة عبر هيئاتها ووكالاتها في السودان، مؤكدا حرص الحكومة على تيسير مهام وإقامة العاملين بهذه الوكالات.