إسكان البحوث: خاطبنا "الكهرباء" لتوصيل التيار لـ"كرمة سيتي"

قال الدكتور أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بمركز البحوث، إن جمعتيه خاطبت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لسرعة التدخل والموافقة على إطلاق التيار الكهربائي بمشروع «كرمة سيتي» بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.



وأكد صالح أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من المشروع وتم اليوم الانتهاء من إنشاء أخر ضلع في السور من مباني وتركيب كريتال الأسوار والدهان، ولم يتبقي سوى أعمال البوابة والرصف الداخلي للكمبوند.



وأكد صالح سداد الجمعية لكافة التزاماتها المالية ومستحقات الدولة، رغم تعثر المشروعات المجاورة في المنطقة، وما مرت به البلاد منذ ٢٠١١، بجانب بعض القرارات الاقتصادية الإصلاحية التى أثرت على المشروع.