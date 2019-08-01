تعرف على مفتش مباحث السلام الجديد العقيد محمد دويدار

شهدت حركة تنقلات ضباط مباحث القاهرة التي اعتمدها اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة، نقل العديد من الضباط هذا العام، لتجديد الدماء والعمل على استكمال المنظومة الأمنية وفقا لما وجه به وزير الداخلية اللواء محمود توفيٌ، واستكمال ضبط العناصر الإجرامية وفرض الأمن.



وشهدت الحركة نقل العديد من الضباط المشهود لهم بالكفاءة ومن بينهم العقيد محمد دويدار الذي تم ترقيته من رئيس مباحث السلام إلى مفتش أقسام السلام أول وثاني والمرج، نظرا لجهود المبذولة في مكافحة الجريمة ونجاحه في توجيه عدة ضربات أمنية للعناصر الإجرامية وكشف لغز العديد من الجرائم الجنائية.



وعمل العقيد محمد دويدار رئيسا لمباحث بدر، ورئيسا لمباحث عين شمس، ورئيسا لمباحث المطرية.



واعتمد مدير أمن القاهرة، مساء اليوم الخميس، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة، حيث شملت الحركة تعيين المقدم أحمد البندارى رئيسا لمباحث حلوان، خلفا للمقدم هانى أبو علم الذى تم نقله رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، وتم نقل الرائد أحمد الشيخ رئيسا لمباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر، خلفا للرائد أحمد الجمال الذى تم نقله الى قسم شرطة الظاهر، وتم نقل الرائد أحمد ملش من التجمع الخامس إلى قسم شرطة روض الفرج، والرائد أحمد الكيلانى من باب الشعرية إلى قسم شرطة الشرابية خلفا للرائد كريم البحيرى الذى تم نقله رئيسا لمباحث المطرية، وتعيين الرائد محمد البكرى رئيسا لمباحث التبين وتعيين المقدم وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام.



وشملت الحركة تعيين تصعيد المقدم سمير مجدى مفتشا لمباحث القاهرة الجديدة، وتعيين المقدم علاء خلف الله مفتشا لقطاع الشمال، والمقدم محمد دويدار مفتشا لفرقة السلام.