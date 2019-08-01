دعانى لَبّيته.. رسائل الحجاج من أمام «بيت الله»

«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك».. تتردد التلبية منطلقة من القلوب قبل الحناجر، أصحابها فى شوق وهم فى طريقهم للأراضى المقدسة، لأداء فريضة الحج، تحقيقًا لحلم ظل أغلبهم يخطط له لسنوات، وادخر البعض الأموال من أجله، وحرم آخرون أنفسهم من متاع الدنيا حتى يقفوا بين يدى ربهم عند بيته الحرام. لكل حاج وحاجة منهم حكاية مختلفة، نفوسهم تمتلئ بالرسائل التى يحبون مشاركتها مع غيرهم ممن لم يصبهم الدور بعد فى أداء فريضة الحج. «الدستور» جمعت عددًا من رسائل حجاج بيت الله، تستعرضها وتتعرف على بعض حكايات الحجاج.



هيام لاشين:هدعى لمصرولأولادى فى يوم عرفة

هيام لاشين، ٥٢ عامًا، ترتدى ملابس الإحرام وتستعد للوقوف أمام الكعبة للمرة الثانية فى حياتها، لكنها بدت مختلفة هذه المرة، خاصة أنها تؤدى مناسك الحج وليس العمرة. تقول المرأة الخمسينية: «أول دعوة هدعيها إن ربنا يهدينى ويوفقنى ويرجعنى من الحج بالسلامة، وهدعى لكل المسلمين بصلاح الحال والأحوال».



تتذكر «هيام» لحظاتها الأولى حينما وصلت إلى الأراضى المقدسة: «كان شعورًا لا يوصف، يختلف تمامًا عن أول مرة جئت فيها للعمرة، وقوافل الحجاج تسعد القلب وتريح النفس، وأول حد هدعيله أولادى إن ربنا يصلح حالهم ويسترهم، وهدعى لكل الناس اللى طلبوا منى».



تنتظر «هيام» يوم عرفة بفارغ الصبر، مشيرة إلى أن هذا اليوم بالتحديد سوف يُشعرها بأنها ولدت من جديد: «أشعر بحالة هدوء نفسى وسكينة أول مرة أحسها، وهدعى إن ربنا يصلح حال مصر، وإن ربنا يقبل حجتى ويغفر لى ذنبى ويعتقنى من النار».



محمد وعاشور:فضلا الفريضة على «الزواج والمدارس الأجنبية

صديقان ذهبا لأداء فريضة الحج، من خلال إحدى الشركات السياحية، وخططا للذهاب لتأدية المناسك معًا منذ فترة طويلة، وظلا يدخران الأموال على مدار بضع سنوات حتى تمكنا من ذلك.



محمد سعيد، ٣٠ عامًا، قرر أن يؤخر زواجه قليلًا لتأدية فريضة الحج، وأراد أن يبعث برسالة إلى الشباب فى مثل عمره: «لو عندك القدرة تحج من دلوقتى حج، متستناش وتقول لما أكبر، لأنك متعرفش لما تكبر هتقدر تحج ولا لأ، ومحدش ضامن إنه هيعيش لحد ما يبقى كبير فى السن أصلًا».



أما صديقه عاشور رمضان فهو متزوج ولديه طفل صغير، لكنه يرى أنه من الممكن الادخار للذهاب إلى الحج، ولم يفكر فى ادخار أمواله لإرسال ابنه إلى مدرسة خاصة أجنبية، بل قرر أن يحج بيت الله حتى يُرضى عنه ربه، متيقنًا من أن الله سيرزقه بالمال مرة أخرى.



يقول: «الناس قالولى حوّش عشان ابنك، فقلتلهم لأ أنا هحوش عشان أرضى ربنا الأول، ولما ربنا يرضى عنى هيرزقنى عشان ابنى» مختتمًا: «متسمعوش كلام الناس وامشوا ورا قلبكم وإيمانكم بالله»



زينب فوزى: ما صدقتش نفسى حتى وأنا بجهز الشنطة

أرادت زينب فوزى، ٥١ عامًا، الاكتفاء بالتقديم للعمرة فقط، لكن زوجها شجعها على الحج، ورغم استبعادها فكرة قبولها فى البداية، إلا أنها رأت فى منامها أن طلبها تمت الموافقة عليه. تقول: «بكيت من الفرحة ومكنتش مصدقة نفسى، وحتى قبل ما أسافر بيوم وأنا بحضر الشنطة مش متخيلة إنى رايحة الحج، بس الحمد لله على كل شىء ربنا بيستجيب لعبده». فقدت «زينب» الرؤية بالعين اليسرى، وتعانى أيضًا من ضعف باليمنى، وتشير إلى أن أول دعاء لها أمام الكعبة هو أن يرد الله لها بصرها مرة أخرى. وتوضح: «كانت عندى مياه على عينى، وبعد العملية اكتشفت إنى ما بقتش أشوف بيها.. نفسى ربنا يرد لى نظرى، لأن العين التانية ضعيفة جدًا وبعانى بسببها، وهدعى ربنا يحفظلى زوجى وأولادى ويباركلى فيهم».



وقررت «زينب» تخصيص وقت تدعو فيه لكل من فقد بصره بأن يرد الله عليه هذه النعمة وأن يعوضه خيرًا، مختتمة: «نفسى المشكلة اللى حصلت لى ما تحصلش لأى حد، وربنا يتقبل منى الدعاء».



أحمد عبدالرحمن: أشعر بسكينة.. والحياة أصبحت أكثر بهجة

أحمد عبدالرحمن، ٤١ عامًا، يؤدى مناسك الحج للمرة الأولى، ويشعر بفرحة كبيرة ويرى أن كل شىء أصبح مبهجًا فى الحياة. يقول: «أول ما دخلت الحرم مكنتش مصدق نفسى، ودعيت لربنا كتير ومش متذكر أنا دعيت بإيه، أنا زى ما أكون بحلم.. منظر الكعبة مهيب ومش مستوعب إنى هنا واقف قدامها». ويضيف «عبدالرحمن» أن أصدقاءه وأهله أوصوه بالدعاء لهم فى الحرم، متابعًا: «أول ما وصلت الميقات ولبست ملابس الإحرام نويت عمرة متمتعًا بها إلى الحج، وبعد العمرة غمرنى إحساس بالسكينة والراحة رغم إرهاق السفر وعدم النوم يومين قبل السفر بسبب التجهيزات». ويشير إلى أنه سيدعو لجميع أصدقائه وأقاربه أمام الكعبة المشرفة: «أول حد هدعيله أمى.. ربنا يخليها لينا ويديها الصحة وطولة العمر».



محمود عبدالهادى: دعواتى لأبنائى وزوجتى وأبى وأمى

محمود عبدالهادى، رجل أربعينى، يذهب إلى الحج للمرة الأولى فى حياته، يقول إنه لم يكن يتخيل أن يأتى اليوم الذى يذهب فيه إلى الأراضى المقدسة والحج إلى بيت الله، مشيرًا إلى أن حلمه تحقق من خلال قرعة الحج، وعندما ظهر اسمه فى نتيجة القرعة اعتقد أنه ربما تشابه فى الأسماء.



ويضيف: «كنت متأكد إن حد هيقولى دا تشابه أسماء وواحد تانى هو اللى هيروح يحج، لكن حصلت المعجزة وطلعت أنا اللى كسبت وطالع الحج.. هدعى هناك لكل اللى بحبهم وأولهم أبنائى وزوجتى ووالدى ووالدتى».



رسالة واحدة أراد «عبدالهادى» توصيلها لجميع الحالمين برؤية بيت الله الحرام والكعبة المشرفة وهى: «لا تيأسوا من أن تحجّوا بيت الله الحرام.. عليكم بالدعاء كثيرًا لتحقيق ذلك الحلم، والتقديم فى كل فرصة تجدونها، حتى تنالوا مرادكم بأداء مناسك الحج فى الأراضى المقدسة »



حسنة فتح الله:أطلقت الزغاريد أول ما ابنى قدر يجمع لى الفلوس

حسنة فتح الله، سيدة فى العقد السادس من عمرها، بعد عقود من انتظار فرصة حج بيت الله تمكن ابنها من تجميع مبلغ كاف من المال عبر عدة سنوات من الادخار، من أجل تحقيق حلمها بالذهاب إلى الحج، لذا ما كان منها إلا أن أطلقت «زغرودة» حينما وصلها الخبر السعيد. تقول «حسنة» إنها منذ أن كانت فى العشرينات من عمرها وهىّ تطلب من زوجها الذهاب إلى الحج، لكنها لم توفق فى ذلك بسبب الظروف المادية، وارتفاع تكلفة الحج، وعندما توفى زوجها ظنّت أنها لن ترى بيت الله الحرام سوى من أمام شاشة التلفاز، قبل أن يتمكن ابنها من تجميع المال من أجل سفرها. بدأت الحاجة حسنة فى إعطاء النصائح لأبنائها، فهى تخشى أن تلقى ربها خلال فترة السفر: «محدش عارف عمره، ممكن أروح وأموت جنب النبى، وقلت لعيالى خلو بالكو من نفسكم ومن بعض، لازم تفضلوا إيد واحدة مهما حصل».



صباح فتحى: انهرت بالبكاء بعد فوزى بالقرعة

«صباح» سيدة كانت تحلم كثيرًا بالذهاب إلى بيت الله رفقة زوجها وشريك عمرها، إلا أن القدر خالف رغبتها بعد أن توفى الزوج، ليقدّر الله أن تحج بمفردها.



تقول السيدة: «وفاة زوجى أثرت علىّ لأنى افتقدت أعز وأقرب صديق، ودعوت ربنا كثيرًا بأن يرزقنى الحج، وكان الهدف هو إنى أحج لرفيق حياتى».



الإجراءات كانت تقف فى طريق تحقيق حلمها، لذلك كانت تحزن بشدة مع كل عقبة تواجهها: «كنت ببكى كلما تعقدت الأمور، وأدعى أن أتجاوز الأزمات، ولم أكن أتوقع أن يتحقق حلمى فى يوم من الأيام».



تقدّم أبناؤها فى قرعات الحج المختلفة دون علمها حتى تكون بمثابة مفاجأة لها، وظهرت النتيجة وكان اسمها من المقبولين فى رحلة حج القرعة، وعندما علمت بذلك انهارت فى البكاء.



وتوجه «صباح» رسالة أخيرة للحجاج وتحثهم على الحج لمًن يحبونهم أيضًا إذا كانت لديهم المقدرة على ذلك: «حجّوا لأحبائكم».