"اتحاد المصريين" يعقد ندوة عن "تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

عقد، منذ قليل، اتحاد المحامين المصريين ندوة قانونية، بالتعاون مع نقابة محامي جنوب الجيزة، بعنوان «تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨»، بالنادي النهري للمحامين في العجوزة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقام مسئولو الاتحاد، خلال الندوة، بتوزيع شهادات ومادة علمية مجانا على الحاضرين، وحاضر فيها الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات.



جاء ذلك تحت إشراف الاتحاد، وصالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة عن جنوب الجيزة، والوكلاء: عماد عويان، ونادي زعفان، وأحمد صابر، ومن الأمانة العامة: ناصر ماهر، وجمال عمر، ومن أمانة الصندوق: ضيف الله الطيب، ومحمد الفخراني، والأعضاء: هاني العوضي، وأشرف عبدالله، وعبدالله هلال، ومحمد عودة.