وائل خورشيد يكتب: وظلٌ يطاردك ولا تراه

لا يمكنك محاربة الظل حين يتسلل، فقط يمكنك أن تختبئ وراء سور أو داخل كهف. ويمكنك شيء آخر ووحيد، وهو صعب، أن تجعل الظل يمر من حولك لا من خلالك، وألا تتماهى جزيئاتك معه، ولكن إلى أي مدى يمكنك أن تغلق مسامك؟!



لا تدع الظل يبتلعك، لا تتركه يحولك إلى ظله، لأنك ستغيب كثيرا، بينما سيتمسك هو بالحياة التي منحتها له.



الظل سيباغتك، تحديدا حينما تكون غير منتبه، حينما تخرج لأرض واسعة لا يمكنك أن تحتمي فيها، في مكان حيث تمنحه الأمان، فيظهر لك، ويلتصق بك، بحميمية في بادئ الأمر، ثم يتوحش.



سيطاردك حتى تنزوي، سيتغذى على روحك المتعبة التي تقفز أطرافها من جسدك حينما تعلو نبضات قلبك، ثم تعود.



ستظهر له أنياب، سيؤدي دور العفريت كما في الأفلام، سيطوف من حولك متراقصا مرتديا أقنعة متعددة. فقط تخطئ مرة وتمهد له الطريق، عن قصد أو دون، وستجده معك، ثم يلعنك، فيطردك، ويبقى.



سيتمدد داخل جسدك، سيبحث عن كل الزوايا والأركان المهجورة ويمكث، سيطارد كريات دمك، سيغزوها، حتى يسبح فوقها مباشرة إلى قلبك، ليبقى هناك، تتنفسه، تتكلمه، تفكر مثله.



ستكون عيونك زائغة شاردة، سيراك الجميع كما أنت، وجهك وزيك وقصة شعرك، كما عرفوك، لكن تنقصك ضحكتك، ونضارة وجهك، لن يروا ابتسامتك مرة أخرى، لن تحكي لهم عن شغفك، لأنك أنت لست أنت، لن تحكي لهم عن حبك، فربما يكون هو ظلك.. ومزقك.



اهرب حيث شئت، ادخل غرفتك المظلمة.. هل تظن أنه يحتاج الآن نورا ليبقى؟ أنت الآن من تحتاج النور لتراه.



تبدلت قواعد اللعبة الآن، لم تعد كما كانت، هو معك حيثما كنت، ولكي يذهب، يجب أن تملأ المكان الذي شغله، وتذكره أنه مجرد ظل، وأنت الأصل.



اخرج للعالم، وابحث عن ظل آخر، ظل أمين، يحميك وليس هذا الذي يمحيك، جسدك لن يسع ظلين، ولن يبقى الذي تنفر منه، إذا جاء الذي تحب.