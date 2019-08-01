المبعوث الأممي يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن

أعرب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مساء اليوم، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن.



وقال جريفيث، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم، وصعدة يوم الاثنين التي أودت بحياة العشرات، ودعا جريفيث الأطراف إلى الإيفاء بالتزامها بالسلام، وبذل مزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن".



وفي وقت سابق اليوم شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن هجومين منفصلين، أسفرا عن سقوط 60 قتيلًا وإصابة آخرين، ويأتي هذا التصعيد في ظل مساعي المبعوث الأممي لإقناع أطراف الصراع في اليمن، بتطبيق اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في ستوكهولم نهاية ديسمبر الماضي.