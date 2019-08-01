استمرار تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي على خلاف التوقعات.



وبحسب التقرير الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 2ر51 نقطة مقابل 7ر51 نقطة في يونيو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



ومع استمرار التراجع وصل مؤشر مديري المشتريات إلى أقل مستوى له منذ أغسطس 2016 عندما سجل 6ر49 نقطة.



وقال "تيموثي فلور" رئيس لجنة مسوح قطاع التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن "تعليقات اللجنة تعكس استمرار قوة نمو الأعمال لكن بمستويات بسيطة.. يوليو هو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل تراجعا في مؤشر مديري المشتريات".



جاء التراجع المفاجئ للمؤشر الرئيسي نتيجة جزئية لتباطؤ كبير في وتيرة نمو الإنتاج حيث تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج من 1ر54 نقطة خلال يونيو الماضي إلى 8ر50 نقطة خلال يوليو الماضي. كما تراجع مؤشر التوظيف إلى 7ر51 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 5ر54 نقطة خلال الشهر السابق، بما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في قطاع التصنيع.



في المقابل ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 8ر50 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 50 نقطة خلال يونيو الماضي.