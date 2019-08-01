محمود عبد الرحمن عميدا لكلية الشريعة بنين الأزهر بأسيوط

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر قرارًا بندب الدكتور محمود عبد الرحمن محمد صديق، أستاذ بقسم الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون للبنين بأسيوط، عميدا للكلية.



يذكر أن الدكتور محمود عبدالرحمن عميد كلية الشريعة والقانون للبنين بأسيوط حصل علي ليسانس الشريعة والقانون سنة 1985 بتقدير جيد جدا من كلية الشريعة والقانون بأسيوط ثم حصل علي الماجستير في الفقة المقارن سنة 1991 بتقدير ممتاز ثم حصل على الدكتوراه في الفقة المقارن سنة 1994 بمرتبة الشرف الأولى، وتم ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجة علمية.



وعمل أستاذا مشاركا في كلية الآداب للبنات بالدمام بالمملكة العربية السعودية في العوام الجامعية من 2001م حتي 2007م، كما ترأس قسم الفقه من 2013م حتى 2015م.



كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.