رئيس الصومال يتخلى عن جنسيته الأمريكية

أعلن مكتب الرئاسة فى مقديشيو اليوم أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله تخلى عن جنسيته الأمريكية.



وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته باللغة الانجليزية - أن مكتب الرئاسة لم يكشف عن أسباب إقدام الرئيس الصومالى على تلك الخطوة، مكتفيا بالقول انه تخلى عن الجنسية الامريكية طواعية بعد الرجوع إلى محامين.



تجدر الغشارة إلى أن الدستور الصومالى يجيز احتفاظ المواطن بجنسية دولة أخرى، حيث عاش الرئيس الصومالى محمد عبد الله لعدة سنوات بالولايات المتحدة وعمل موظفا بوزارة النقل بولاية نيويورك الأمريكية قبيل انتخابه رئيسا للصومال فى فبراير 2017.