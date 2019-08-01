تغريم ميلوول 10 آلاف جنيه استرليني

قال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم إنه فرض غرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه استرليني (12091 دولارا) على ميلوول المنافس في دوري الدرجة الثانية بسبب هتافات عنصرية من جانب بعض مشجعي الفريق في الفوز 3-2 على إيفرتون في كأس الاتحاد في يناير الماضي.



وقال الاتحاد إنه شاهد مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي للمباراة أظهر على ما يبدو بعض مشجعي ميلوول يوجهون هتافات عنصرية ووعد الاتحاد حينها بالتحقيق في الأمر.



وذكر الاتحاد في بيان: "أمرت لجنة مستقلة بتغريم ميلوول 10 آلاف جنيه استرليني، ويرى الاتحاد أن النادي أخفق في إلزام جمهوره.. بالتصرف بطريقة لائقة وتجنب استخدام كلمات مسيئة أو مهينة تتضمن الإشارة إلى العرق أو الأصل أو اللون خلال المباراة.



وتورط مشجعون من الطرفين في شجار جماعي قبل المباراة وألقت شرطة العاصمة القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه في تعمده الحاق إصابة ومحاولة استخدام العنف لإيذاء آخرين.