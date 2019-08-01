بايرن ميونخ يعلن موعد عودة كومان للتدريبات

طمأن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جماهيره بشأن حالة لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في المباراة أمام توتنهام الإنجليزي أمس الأربعاء في نهائي كأس أودي 2019 الودية.



وأوضح النادي البافاري عبر موقعه على الإنترنت "تعرض كينجسلي كومان إلى إصابة بكدمة في الركبة أثناء مباراة نهائي كأس آودي 2019 ضد توتنهام أمس الأربعاء".



لكن النادي كشف عن اقتراب عودة كومان للتدريبات من جديد، حيث أضاف "بعد الفحص الطبي الذي أجراه طبيب البايرن هانز فيلهيلم مولر فولفارت للفريق، من المتوقع عودة كومان للتدريبات غدا الجمعة".



ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونخ للمواجهة المرتقبة أمام غريمه بوروسيا دورتموند بعد غد السبت في مباراة كأس السوبر الألمانية.