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محافظات

جامعه سوهاج ضمن أفضل ١٠٠ جامعة عربية وأفريقية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:27 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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احتلت جامعة سوهاج، مركزاََ متقدماََ في تصنيف "ويبوماتريكس" العالمي للجامعات تقرير يوليو ٢٠١٩، حيث تقدمت ٣٥٣ مركز مقارنة بالنسخة السابقة، والتي ظهرت في يناير ٢٠١٩.
وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إنها احتلت المركز الـ ٩٣ على مستوي الجامعات الأفريقية والمركز الـ ٩٨ على مستوي الجامعات العربية، مما يعكس مدي نجاحها كمؤسسة تعليمية عريقة في الوسط الأكاديمي وتحديدا بين الأساتذة والباحثين، وقدرتها علي إنتاج أفضل الخريجين القادرين على المنافسة والتميز في أسواق العمل، الأمر الذي يمثل دافع قوي لجميع منتسبي الجامعة على مواصلة العمل والتميز للوصول إلى أعلى التصنيفات العالمية.
وأوضح عزيز أن تصنيف ويبوماتريكس، يعد من أشهر وأكبر التصنيفات العالمية للجامعات، ويصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي في إسبانيا بشكل نصف سنوي شهري يناير ويوليو، ويغطي أكثر من عشرين ألف جامعة، موضحًا
وأضاف الدكتور محمد حشمت مدير البوابة الاليكترونية، أن نظام "ويبومتريكس" يعتمد على حث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي المتميز على الإنترنت من خلال مواقعها الإلكترونية وفق مجموعة من المعايير وهي، حجم الموقع "ويقصد به حجم مجموعة الصفحات المرتبطة آليًا في موقع واحد"، و"الملفات الخاصة بالوثائق والمعلومات النصية" التي تنتمي لموقع الجامعة، و"الأبحاث المحكّمة" و"التقارير" و"الرسائل" و"الملخّصات" في مختلف المواضيع العلمية والمنشورة إلكترونيًا تحت نطاق موقع الجامعة.
بالإضافة إلى الروابط التي تقود الزائر إلى الموقع على شبكة الانترنت، وذلك عن طريق محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه المحركات.
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